【男子】▽１・２年 ①近藤理仁（近文）②外川（鷹栖北野）③斎藤（東栄）④曽我（東栄）⑤黒住（忠和クラブ）⑥江田（東栄）⑦和田（青雲ＢＣ）⑧媚山（東栄）▽３年 ①十河泰聖（東光）②高畠（鷹栖北野）③朝倉（青雲ＢＣ）④玄（東光）⑤逢見（東栄）⑥樋原（富良野ジュニア）⑦村上（新富）⑧大森（近二）▽４年 ①広瀬結都（東神楽ジュニア）②塩崎（鷹栖北野）③西畑（東神楽ジュニア）④宮崎（東神楽ジュニア）⑤高柳（鷹栖北野）⑥佐藤（鷹栖北野）⑦伊藤（神居ジュニア）⑧佐々木（神居ジュニア）▽５年 ①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③鈴木（鷹栖北野）④山中（鷹栖北野）⑤大月（東聖インパクト）⑥宮崎（東神楽ジュニア）⑦宮西（鷹栖北野）⑧辻村（北光）▽６年 ①村上心乃佑（共栄ジュニア）②鈴木（東聖インパクト）③太田（東神楽ジュニア）④平林（鷹栖北野）⑤森山（高台）⑥樋口（鷹栖北野）⑦桑原（東神楽ジュニア）⑧朝倉（青雲ＢＣ）

【女子】▽１・２年 ①吉田夏希（東光）②平沼（東光）③内芝（東栄）④塩崎（鷹栖北野）⑤扇間（近二）⑥鈴木（近二）⑦逢見（東栄）⑧石沢（東栄）▽３年 ①吉田智咲（東光）②青嶋（東光）③斉藤（東光）④栗原（東光）⑤伊東（神居ジュニア）⑥佐々木（神居ジュニア）⑦佐々木（近文）⑧赤坂（高台）▽４年 ①外川陽依（鷹栖北野）②太田（東神楽ジュニア）③平林（鷹栖北野）④石田（鷹栖北野）⑤扇間（近二）⑥高（鷹栖北野）⑦富士原（鷹栖北野）⑧水上（近文）▽５年 ①堀真和（東光）②田村（東栄）③園田（鷹栖北野）④中村（東神楽ジュニア）⑤平尾（東栄）⑥佐藤（鷹栖北野）⑦後藤（東神楽ジュニア）⑧川村（鷹栖北野）▽６年 ①高畠柚羽（鷹栖北野）②近藤（近文）③平野（東光）④田中（鷹栖北野）⑤広瀬（東神楽ジュニア）⑥井上（鷹栖北野）⑦榊田（東光）⑧鈴木（東神楽ジュニア）