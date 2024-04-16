【男子】◇ダブルス▽１部 ①水谷純稀・住吉鉄平（旭実）②小林・山崎（旭北）③奥村・沢田（旭龍谷）④瀬野尾・小野（旭龍谷）⑤小山田・松本（旭実）⑥豊嶋・栗本（旭商）⑦山田・柳川（旭龍谷）⑧金沢・西岡（旭実）▽２部 ①中村優大・足利乙哉（旭龍谷）②石田・表（旭農）③長谷川・堀田（旭北）③高田・高橋（旭西）
◇シングルス▽１部 ①水谷純稀（旭実）②小林（旭北）③阿部（旭実）④清尾（旭実）⑤豊嶋（旭商）⑥奥村（旭龍谷）⑦高田（旭南）⑧小山田（旭実）▽２部 ①鈴木桐冴（留萌）②武者（旭永嶺）③吉尾（旭農）③光野（旭南）
【女子】◇ダブルス▽１部 ①佐藤鼓柊・芹沢弥徠（旭実）②小林・美濃輪（旭龍谷）③杉野・鈴木（旭実）④三島・中村（旭商）⑤栗栖・中浜（旭実）⑥熊谷・谷口（旭実）⑦菅野・太田（旭北）⑧古瀬・松谷（旭商）▽２部 ①工藤妃璃凪・奥野（旭永嶺）②佐々木・朝倉（旭実）③河内・小丹枝（富良野）③山名・芦田（富良野）
◇シングルス▽１部 ①中島優衣奈（旭商）②下田（旭商）③鈴木（旭実）④栗栖（旭実）⑤熊谷（旭実）⑥藤川（旭商）⑦高村（旭東）⑧佐藤（旭実）▽２部 ①布施凜亜菜（旭農）②朝倉（旭実）③奥野（旭永嶺）③姉崎（旭農）
◆バドミントン 第７８回国民スポーツ大会少年の部旭川地区予選会（１３、１４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2024/04/16
【男子】◇ダブルス▽１部 ①水谷純稀・住吉鉄平（旭実）②小林・山崎（旭北）③奥村・沢田（旭龍谷）④瀬野尾・小野（旭龍谷）⑤小山田・松本（旭実）⑥豊嶋・栗本（旭商）⑦山田・柳川（旭龍谷）⑧金沢・西岡（旭実）▽２部 ①中村優大・足利乙哉（旭龍谷）②石田・表（旭農）③長谷川・堀田（旭北）③高田・高橋（旭西）