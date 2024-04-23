　◇１部▽１節　旭龍谷１―０旭南、ＶＩＴＡ―Ｂ１―０旭明成、旭実Ｃ８―０旭志峯Ｂ、旭東１―０旭北◇２部▽１節　旭龍谷Ｂ５―２旭商、稚内大谷０―０旭明成Ｂ、旭永嶺１―１旭西、旭実Ｄ５―０旭工◇３部▽１節　稚内３―０旭農、留萌４―２旭東Ｂ、枝幸・名寄２―１旭南Ｂ