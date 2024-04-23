【男子】◇団体▽１回戦 永山南２―１西神楽▽２回戦 東陽３―０永山南、光陽２―１東光、明星２―１鷹栖、忠和２―１広陵、緑が丘３―０愛宕、東明３―０北門、ＮｅｘｕｓＢＣ２―１東神楽、東鷹栖２―１春光台▽３回戦 東陽２―０光陽、忠和２―０明星、東明２―０緑が丘、ＮｅｘｕｓＢＣ２―０東鷹栖▽準決勝 東陽２―１忠和、ＮｅｘｕｓＢＣ２―１東明▽決勝 ＮｅｘｕｓＢＣ２―１東陽▽３位決定戦 忠和２―０東明◇ダブルス ①時田・吉田（東明）②高畠・相馬瑠（ＮｅｘｕｓＢＣ）③漆原・坂東（東陽）④川田・岸本（春光台）◇シングルス ①時田（東明）②高畠（ＮｅｘｕｓＢＣ）③川田（春光台）④吉田（東明）

【女子】◇団体▽１回戦 春光台３―０旭教大付属▽２回戦 愛宕３―０春光台、北門３―０鷹栖、永山南３―０忠和、広陵２―１東陽、東鷹栖３―０ＮｅｘｕｓＢＣ、明星３―０光陽、東明３―０西神楽、東神楽３―０東光▽３回戦 愛宕２―０北門、広陵２―０永山南、東鷹栖２―０明星、東神楽２―０東明▽準決勝 広陵２―１愛宕、東神楽２―１東鷹栖▽決勝 広陵２―１東神楽▽３位決定戦 東鷹栖２―０愛宕◇ダブルス ①豊嶋・伊藤（東鷹栖）②水谷・谷口（春光台）③中村・佐藤（東神楽）④田川・村瀬（広陵）◇シングルス ①豊嶋（東鷹栖）②池沢（愛宕）③水谷（春光台）④伊藤（東鷹栖）