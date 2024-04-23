　【男女混合】▽レギュラークラス　①ＰＥＡＣＥ―Ａ②ＡＤＦ―Ａ③ＺｅｒｏＣＲＨ④ＧＲＲ⑤デコボコフレンズ⑥ＡＤＦ―Ｂ⑦ルナステラ⑧５・５ミリバボちゃんズ⑨Ｆｕｎ’ｓ▽チャレンジクラス　①５・５ミリＶＥＮＥＥＲＳ②おぱんちゅフレンズ③旭川黄連雀