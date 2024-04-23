　【男子】▽１回戦　旭北２―１旭南、旭西２―０旭明成▽２回戦　旭工２―０旭北、富良野２―０旭永嶺、留萌２―０旭東、旭実２―０旭西▽準決勝　旭工２―０富良野、旭実２―０留萌▽決勝　旭工２―０旭実▽３位決定戦　留萌２―０富良野
　【女子】▽１回戦　留萌２―０旭商、旭西２―１旭北、旭龍谷２―０旭南、旭明成２―０富良野、旭東２―０旭藤星、旭永嶺２―０旭農▽２回戦　旭志峯２―０留萌、旭龍谷２―０旭西、旭明成２―０旭東、旭実２―０旭永嶺▽準決勝　旭志峯２―０旭龍谷、旭実２―１旭明成▽決勝　旭実２―０旭志峯▽３位決定戦　旭龍谷２―１旭明成