　【男子】▽１回戦　六合２―０永山、富良野合同２―０北門▽準決勝　レオーネ２―０六合、神楽２―１富良野合同▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　永山南２―０鷹栖・愛別、Ｖ・ＳＴＡＲ２―１東明、東川２―０神居東、緑が丘２―０忠和、旭川２―０六合、神居２―０愛宕、春光台２―０北星、永山２―０神楽▽２回戦　永山南２―０Ｖ・ＳＴＡＲ、緑が丘２―１東川、旭川２―０神居、永山２―０春光台▽準決勝　永山南２―０緑が丘、旭川２―０永山▽決勝　永山南２―０旭川