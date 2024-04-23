【男子】▽Ａブロック 旭川第三３４―３２愛宕、富良野６２―２９近文、富良野４６―３８旭川第三、旭川第三５２―５１近文、富良野５６―３９愛宕、愛宕３７ー２９近文▽順位 ①富良野②旭川第三③愛宕④近文▽Ｂブロック 忠和４１―２７当麻、美瑛６１―１９忠和、西御料地１００―１１当麻、西御料地７８―２４美瑛、西御料地６６―１１忠和、美瑛５７―２６当麻▽順位 ①西御料地②美瑛③忠和④当麻▽Ｃブロック 神居東４４―３３愛宕東、緑が丘５６―３６愛宕東、緑が丘５０―４４上富良野、愛宕東３７―３２上富良野、緑が丘５５―２６神居東、上富良野３７―２４神居東▽順位 ①緑が丘②上富良野③神居東④愛宕東▽Ｄブロック 陵雲７９―１１永山南、陵雲５１―３０永山、永山８３―２４永山南▽順位 ①陵雲②永山③永山南

【女子】▽Ｅブロック 忠和６３―２１永山、永山５０―１０緑が丘、忠和４８―２７向陵、向陵２８―２６中富良野、中富良野２０―０緑が丘、向陵３３―２３永山、永山５０―３５中富良野、忠和２０―０緑が丘、忠和５７―１４中富良野、向陵２０―０緑が丘▽順位 ①忠和②向陵③永山④中富良野⑤緑が丘▽Ｆブロック 神居東４０―２４当麻、当麻７２―１７富良野、千代田２０―０近文、神居東６９―５近文、千代田５９―１２富良野、当麻５０－１２近文、千代田４７―４２当麻、富良野２０―０近文、神居東４６―２４千代田、神居東６２―１５富良野▽順位 ①神居東②千代田③当麻④富良野⑤近文▽Ｇブロック 美瑛３５―２６西御料地、西御料地５１―２６東栄、東神楽６５―４東栄、東神楽３９―２４東川、美瑛３４―３１東川、東神楽５０―９西御料地、東川４９―２３西御料地、東神楽５３―２５美瑛、美瑛５５―２７東栄、東川５０―２３東栄▽順位 ①東神楽②美瑛③東川④西御料地⑤東栄▽Ｈブロック 上富良野６７―１３愛宕、愛宕２４―１８旭川ドルフィン、上富良野３３―２５陵雲、陵雲６８―１１愛宕東、旭川ドルフィン３１―１６愛宕東、陵雲４３―２２愛宕、陵雲４７―１５愛宕東、上富良野７５―３愛宕東、上富良野７４―１２旭川ドルフィン、陵雲５１―１６旭川ドルフィン▽順位 ①上富良野②陵雲③愛宕④旭川ドルフィン⑤愛宕東