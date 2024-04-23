【男子】▽１回戦 東神楽５５―３９光陽、富良野西５９―２９鷹栖、中富良野５８―４６北星、神楽６５―３８東光、当麻７２―３９永山南、東明３８―３５美瑛、北門６１―４８永山、上富良野４８―２９明星▽２回戦 緑が丘９６―３４東神楽、富良野西７９―７５東陽、忠和８８―４０中富良野、広陵６９―４８神楽、神居東５３―４７当麻、東明５６―４６富良野東、北門５９―４５中央、愛宕１０３―２７上富良野▽３回戦 緑が丘１０３―４４富良野西、広陵６５―３６忠和、神居東６５―４１東明、愛宕５９―４１北門
【女子】▽１回戦 忠和２０―０北星、永山５３―３３富良野西・富良野東、美瑛３８―３０中富良野、北門４０―３３鷹栖、六合３４―３３東明、東光８７―０啓北▽２回戦 当麻・比布中央５５―３４忠和、東陽６０―１１東川、永山７５―２５神楽、上富良野７３―３３美瑛、愛宕５８―５２北門、六合４４―２１中央、緑が丘５２―３４広陵・神居東、東神楽６２―３５東光▽３回戦 当麻・比布中央４９―３７東陽、上富良野６２―４０永山、愛宕
◆バスケットボール 旭川地区Ｕ１５春季大会（２０、21日・東光中体育館ほか）
2024/04/23
【男子】▽１回戦 東神楽５５―３９光陽、富良野西５９―２９鷹栖、中富良野５８―４６北星、神楽６５―３８東光、当麻７２―３９永山南、東明３８―３５美瑛、北門６１―４８永山、上富良野４８―２９明星▽２回戦 緑が丘９６―３４東神楽、富良野西７９―７５東陽、忠和８８―４０中富良野、広陵６９―４８神楽、神居東５３―４７当麻、東明５６―４６富良野東、北門５９―４５中央、愛宕１０３―２７上富良野▽３回戦 緑が丘１０３―４４富良野西、広陵６５―３６忠和、神居東６５―４１東明、愛宕５９―４１北門
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