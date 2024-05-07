　【男子】▽Ａ級　①今井朝陽（ＰＴＴジュニア）②日比（ＨＴＡ）③十河（あーる３０）③望月（宮の森ＳＣ）▽Ｂ級　①平島洋伍（宮の森ＳＣ）②佐藤（旭西高）③佐藤（宇治金時）③水上（ＰＴＴジュニア）▽Ｃ級　①穐山透真（宇治金時）②佐藤（あーる３０）③松田（あーる３０）③杉村（ＨＴＡジュニア）▽４５歳以上　①下崎進（テニス・ラボ）②氏家（あーる３０）③白戸（フェアイン）④佐伯（地方会員）▽５５歳以上　①二瓶淳哉（ワンピース）②苅田（花咲テニス会）③横山（ワイルドストロベリー）④定永（花咲テニス会）
　【女子】▽一般　①坂田もも（ＨＴＡジュニア）②上村（宮の森ＳＣ）③高沢（宮の森ＳＣ）③高川（旭医大）▽４５歳以上　①西田きみ子（宮の森ＳＣ）②今田（モカ）③増田（カムイの盛）③伊藤（ゼブラ）▽５５歳以上　①池田とし子（チームスギムラ）②森川（風のガーデン）③青山（モカ）③徳丸（宮の森ＳＣ）