　【男子】▽Ａ級　①下崎進・山岸修一②苅田・日比▽Ｂ級　①井村政樹・笹原孝幸②加藤・箕島▽Ｃ級　①小田切薫・牛草博之②定永・佐藤
　【女子】▽Ａ級　①斉藤好花・平沼莉央②兼坂・笠原▽Ｂ級　①今田美保・桐木恭子②酒向・石川▽Ｃ級　①倉橋道子・中川可奈②京極・松久