【男子】▽Ａ級 ①下崎進・山岸修一②苅田・日比▽Ｂ級 ①井村政樹・笹原孝幸②加藤・箕島▽Ｃ級 ①小田切薫・牛草博之②定永・佐藤

【女子】▽Ａ級 ①斉藤好花・平沼莉央②兼坂・笠原▽Ｂ級 ①今田美保・桐木恭子②酒向・石川▽Ｃ級 ①倉橋道子・中川可奈②京極・松久