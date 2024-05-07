　【男子】▽Ａ級　①チーム鳥忠②大成クラブＡ③旭実クラブＢ③ＣＲＡＮＥＳ▽Ｂ級　①北電クラブ②大成クラブＣ③暁クラブＡ③Ｍ１・１クラブ▽Ｃ級　①暁クラブＣ
　【女子】▽Ａ級　①ウィズ旭川②旭実高Ａ③旭実高Ｂ③旭商高Ａ▽Ｂ級　①旭川女子クラブＡ②広陵中Ａ③大成クラブＢ③のんびりクラブ▽Ｃ級　①永山南中Ａ②旭川中③旭川女子クラブＢ③当麻クラブ