【男子】◇団体▽１回戦 旭龍谷３―０富良野、旭南２―１旭北、旭永嶺３―０旭明成、旭西３―０旭東▽準決勝 旭龍谷２―１旭南、旭永嶺２―１旭西▽決勝 旭龍谷２―１旭永嶺▽３位決定戦 旭南２―１旭西◇シングルス ①今井朝陽（旭龍谷）②今井陽（旭龍谷）③加藤（旭北）③遠山（旭西）◇ダブルス ①今井朝陽・今井陽貴（旭龍谷）②加藤・津山（旭北）③三浦綾・三浦遥（旭南）③遠山・佐藤（旭西）

【女子】◇団体▽１回戦 旭永嶺３―０富良野緑峰、旭北２―１旭東、旭西３―０旭藤星、旭南３―０留萌▽準決勝 旭永嶺２―０旭北、旭南２―１旭西▽決勝 旭永嶺２―０旭南◇シングルス ①平沼莉央（旭東）②武市（旭永嶺）③古川（旭西）③岡音（旭永嶺）◇ダブルス ①佐藤結梨・武市二胡（旭永嶺）②中根・菅（旭南）③岡音・岡本（旭永嶺）③古川・早川（旭西）