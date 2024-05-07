　◇１部▽３節　旭実Ｃ７―０ビータＢ、旭北１―０旭南、旭明成10―２旭志峯Ｂ、旭東３―２旭龍谷▽４節　旭龍谷２―１旭志峯Ｂ、旭東８―２旭明成、旭実Ｃ１―０旭南、旭北０―０ビータＢ
　◇２部▽３節　旭永嶺３―２旭工、旭商３―１旭明成Ｂ　、旭実Ｄ１―０旭西、稚内大谷１―０旭龍谷Ｂ▽４節　旭商５―０旭工、旭龍谷Ｂ２―１旭実Ｄ、旭永嶺５―１旭明成Ｂ　