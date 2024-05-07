▽１回戦 永山南９―２春光台、忠和１０―３春光、愛宕東７―４東聖、啓明１４―４比布・上川大雪合同、永山西１０―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、東光２１―０美瑛、東五条１１―５末広北・近一合同、新富・永山中央合同１９―９神居、西御料地６―５緑が丘、東川大雪２３―２愛別、当麻５―４神楽、豊岡・東旭川合同６―０千代田、末広・近文合同１６―４共栄▽２回戦 永山南１０―４三小、愛宕東１０―４忠和、永山西６―２啓明、東光１６―０東五条、新富・永山中央合同１０―７旭稜、東川大雪１０―０西御料地、豊岡・東旭川合同１８―６当麻、末広・近文合同２０―４大有▽３回戦 愛宕東２３―１永山南、東光１０―１永山西、東川大雪２０―０新富・永山中央、末広・近文合同８―７豊岡・東旭川合同▽準決勝 東光１２―８愛宕東、東川大雪８―１末広・近文合同▽決勝 東川大雪８―０東光