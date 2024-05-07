▽１回戦 永山西１１―１末広北・近一合同、大有１９―２神居、比布・上川大雪合同７―６西御料地、旭稜１３―１春光、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同９―７春光台、新富・永山中央合同１０―５忠和▽２回戦 永山西１０―０末広・近文合同、大有８―４比布・上川大雪合同、旭稜１０―２陵雲・鷹栖・鷹栖北野、神楽８―０新富・永山中央合同▽準決勝 永山西９―２大有、神楽４―３旭稜▽決勝 永山西２―１神楽