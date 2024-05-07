　▽１回戦　東聖９―４当麻、豊岡・東旭川合同２０―６東五条、東川大雪１３―４東光、愛別６―５美瑛、緑が丘２０―１三小、千代田１４―６永山南、啓明６―４共栄▽２回戦　東聖１４―３愛宕東、東川大雪８―２豊岡・東旭川、愛別１８―２緑が丘、啓明１０―１千代田▽準決勝　東川大雪５―４東聖、啓明５―３愛別▽決勝　東川大雪１４―０啓明