　【男子】▽決勝　神楽岡２―１Ｅ―ＷＩＮＧ
　【女子】▽１回戦　旭川２―０神楽岡、Ｖ―ＳＴＡＲ２―１神居▽２回戦　緑新２―０旭川、永南２―０永山西、永小２―０東光、東神楽２―０Ｖ―ＳＴＡＲ▽準決勝　緑新２―０永南、永小２―１東神楽▽決勝　緑新２―０永小
　【男女混合】▽決勝　ひがしかわ２―０ＳＫＴインパルス