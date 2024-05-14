【男子】▽決勝 神楽岡２―１Ｅ―ＷＩＮＧ
【女子】▽１回戦 旭川２―０神楽岡、Ｖ―ＳＴＡＲ２―１神居▽２回戦 緑新２―０旭川、永南２―０永山西、永小２―０東光、東神楽２―０Ｖ―ＳＴＡＲ▽準決勝 緑新２―０永南、永小２―１東神楽▽決勝 緑新２―０永小
【男女混合】▽決勝 ひがしかわ２―０ＳＫＴインパルス
◆バレーボール 第４４回全日本小学生大会旭川地区予選会（１１日・東川小体育館）
2024/05/14
【男子】▽決勝 神楽岡２―１Ｅ―ＷＩＮＧ
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