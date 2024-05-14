【男子】▽決勝 神楽岡２―１Ｅ―ＷＩＮＧ

【女子】▽１回戦 旭川２―０神楽岡、Ｖ―ＳＴＡＲ２―１神居▽２回戦 緑新２―０旭川、永南２―０永山西、永小２―０東光、東神楽２―０Ｖ―ＳＴＡＲ▽準決勝 緑新２―０永南、永小２―１東神楽▽決勝 緑新２―０永小

【男女混合】▽決勝 ひがしかわ２―０ＳＫＴインパルス