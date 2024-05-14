　…高体連旭川支部春季大会…
　【男子】▽１回戦　①旭永嶺②旭龍谷③旭志峯④旭北
　【女子】①旭北②旭龍谷③旭永嶺④旭東
　…国民スポーツ大会旭川支部予選会…
　【男子】①村上（旭永嶺）②岡本（旭龍谷）③菊地（旭志峯）④吉田（旭龍谷）⑤日沼航（旭龍谷）⑥村上（旭龍谷）⑦奥山（旭永嶺）⑧窪田（旭龍谷）
　【女子】①山崎（旭北）②迫（旭龍谷）③南雲（旭東）④柴田（旭北）⑤板東（旭高専）⑥堀川（旭志峯）⑦城山（旭龍谷）⑧遠藤（旭北）