…高体連旭川支部春季大会…
【男子】▽１回戦 ①旭永嶺②旭龍谷③旭志峯④旭北
【女子】①旭北②旭龍谷③旭永嶺④旭東
…国民スポーツ大会旭川支部予選会…
【男子】①村上（旭永嶺）②岡本（旭龍谷）③菊地（旭志峯）④吉田（旭龍谷）⑤日沼航（旭龍谷）⑥村上（旭龍谷）⑦奥山（旭永嶺）⑧窪田（旭龍谷）
【女子】①山崎（旭北）②迫（旭龍谷）③南雲（旭東）④柴田（旭北）⑤板東（旭高専）⑥堀川（旭志峯）⑦城山（旭龍谷）⑧遠藤（旭北）
◆剣道 高体連旭川支部春季大会兼第７８回国民スポーツ大会少年の部旭川支部予選会（１１日・東光公園武道館）
2024/05/14
…高体連旭川支部春季大会…
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