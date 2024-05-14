【男子】▽１回戦 上富良野３―０広陵Ａ、明星Ａ３―１神楽Ｂ、美瑛３―０富良野東Ａ、北星３―０緑が丘Ｂ▽２回戦 旭川Ａ３―０上富良野、神楽Ａ３―１東川Ａ、緑が丘Ａ３―０神居、東神楽Ａ３―２明星Ａ、中央Ａ３―０美瑛、旭川Ｂ３―０永山南Ａ、神居東Ａ３―１北門Ａ、士別南３―２北星▽３回戦 旭川Ａ３―１神楽Ａ、緑が丘Ａ３―０東神楽Ａ、旭川Ｂ３―１中央Ａ、士別南３―１神居東Ａ▽準決勝 旭川Ａ３―１緑が丘Ａ、士別南３―２旭川Ｂ▽決勝 旭川Ａ３―０士別南
【女子】▽１回戦 美瑛３―１富良野西Ａ、神楽Ａ３―２緑が丘Ａ、永山南３―１東川、上富良野・富良野東３―２春光台▽２回戦 中央Ａ３―１美瑛、東陽Ａ３―０神楽Ａ、東陽Ｂ３―２永山南、東神楽Ａ３―０上富良野・富良野東▽準決勝 中央Ａ３―２東陽Ａ、東神楽Ａ３―０東陽Ｂ▽決勝 中央Ａ３―１東神楽Ａ
◆卓球 加盟団体春季対抗戦中学の部（６日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2024/05/14
【男子】▽１回戦 上富良野３―０広陵Ａ、明星Ａ３―１神楽Ｂ、美瑛３―０富良野東Ａ、北星３―０緑が丘Ｂ▽２回戦 旭川Ａ３―０上富良野、神楽Ａ３―１東川Ａ、緑が丘Ａ３―０神居、東神楽Ａ３―２明星Ａ、中央Ａ３―０美瑛、旭川Ｂ３―０永山南Ａ、神居東Ａ３―１北門Ａ、士別南３―２北星▽３回戦 旭川Ａ３―１神楽Ａ、緑が丘Ａ３―０東神楽Ａ、旭川Ｂ３―１中央Ａ、士別南３―１神居東Ａ▽準決勝 旭川Ａ３―１緑が丘Ａ、士別南３―２旭川Ｂ▽決勝 旭川Ａ３―０士別南
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