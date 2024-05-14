【男子】◇中学生▽１００㍍ ①吉田祈空（東神楽）②熊谷（旭川ＡＣ）③佐藤（東神楽）▽３０００㍍ ①江口尊琉（神居東）②村上（緑が丘）③馬場（深川陸上クラブ）▽１１０㍍障害 ①大崎礼（深川陸上クラブ）②桜田（上富良野）③岡本（東神楽）▽走り高跳び ①安田一晴（旭川ＡＣ）②西尾（東鷹栖）③鈴木（上川）▽走り幅跳び ①並河創太（神居東）②織田（永山）③松崎（東鷹栖）▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②東谷（富良野東）③遠藤（羽幌）◇高校・一般▽１００㍍ ①中村伊吹（天海ＡＣ）②舛田（旭志峯）③野崎（旭教大）▽２００㍍ ①野崎虎大郎（旭教大）②赤沼（旭教大）③佐藤（旭志峯）▽４００㍍ ①太田真輝（旭大高クラブ）②荒木関（旭志峯）③ナイト（旭実）▽８００㍍ ①武田和寿（北翔大）②三上（留萌高）③平井（旭医大）▽１５００㍍ ①小西耕生（滝川市役所）②平井（旭医大）③六郎田（士別翔雲）▽５０００㍍ ①小西耕生（滝川市役所）②髙橋（道北陸協）③渡辺（道北陸協）▽１１０㍍障害 ①阪本尚太郎（旭南）②岩本（旭永嶺）③松本（旭南）▽４００㍍障害 ①門木駿（北海学園大）②大森（佐藤農場ＡＣ）③二階堂（旭教大）▽３０００㍍障害 ①平山禄三郎（旭東）②近藤（士別翔雲）③富田（士別翔雲）▽４００㍍リレー ①旭志峯（中瀬遥、石田正龍、舛田快理、佐藤颯祐）４１秒２７＝大会新②旭龍谷Ａ③旭東▽１６００㍍リレー ①旭教大Ａ（赤沼志龍、野崎虎大郎、井戸優希、保科陸）３分１７秒９１＝大会新②旭志峯③旭教大Ｂ▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野高）②井上（旭志峯）③渡辺（旭東）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）▽走り幅跳び ①中瀬遥（旭志峯）②岡崎（旭志峯）③鈴木（旭志峯）▽三段跳び ①大森悠斗（旭志峯）②佐藤（旭志峯）③眞鍋（士別翔雲）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①木幡悠月（旭志峯）②森川（旭東）③阪口（剣淵高） ▽同（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②狩野（留萌高）③佐々木（旭北）▽同（２・０００㌔） ①山本涼太（道北陸協）②梶浦（旭医大）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）５３㍍８８＝大会新②木幡（旭志峯）③加藤（旭志峯）▽やり投げ ①益田琥汰朗（羽幌高）②辰巳（上川高）③河原（富良野高）

【女子】◇中学生▽１００㍍ ①大月美優（龍谷ＡＣ）②坂口（神居東）③山崎（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①高柳優衣咲（深川陸上クラブ）②斉藤（ＴＲＣ）③長谷部（神居東）▽１００㍍障害 ①坂口仁心（神居東）②三好（永山）③村山（深川陸上クラブ）▽走り高跳び ①立花日茉梨（なよろＪＡＣ）②村山（深川陸上クラブ）③佐伯（緑が丘）▽走り幅跳び ①竹内美羽（旭川ＡＣ）②石田（龍谷ＡＣ）③野田坂（緑が丘）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②鳥井（東鷹栖）③小山内（東神楽）◇高校・一般▽１００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②菊地（旭志峯）③田野（旭志峯）▽２００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②田村（旭志峯）③野口（留萌高）▽４００㍍ ①菊地妃華（旭志峯）５６秒９７＝大会新②山本黛花（旭志峯）５７秒５２＝大会新③田野（旭志峯）▽８００㍍ ①合田安伽梨（旭龍谷）２分１５秒７５＝大会新②藤田柚希（旭龍谷）２分１７秒６５＝大会新③菊地華恋（旭志峯）２分１８秒４４＝大会新▽１５００㍍ ①合田安伽梨（旭龍谷）②藤田（旭龍谷）③船奥（旭龍谷）▽３０００㍍ ①岩戸結華（旭北）②井口（旭明成）③遠藤（富良野緑峰）▽１００㍍障害 ①丸山彩華（旭志峯）②田村（旭志峯）③二階堂（旭志峯）▽４００㍍障害 ①二階堂朱莉（旭志峯）②長谷川（旭実）③和泉（旭志峯）▽４００㍍リレー ①旭志峯（田野葵、丸山彩華、菊地妃華、山崎心愛）４７秒４０＝大会新②旭龍谷③旭川ＡＣ▽１６００㍍リレー ①旭志峯（菊地華恋、山本黛花、木村愛子、田村実夢）３分５７秒２０＝大会新②留萌③旭北▽走り高跳び ①畠山紅杏（旭志峯）②川初（旭志峯）③渡辺（旭志峯）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）３㍍４０＝大会新、道北タイ、道北高校タイ▽走り幅跳び ①入山夏帆（旭龍谷）②塚越（旭龍谷）③木村（旭志峯）▽三段跳び ①塚越美琶（旭龍谷）②入山（旭龍谷）③茂利（旭北）▽砲丸投げ ①大田穂乃華（旭農）②落合（旭志峯）③田中（旭明成）▽円盤投げ ①多田悠里（札幌大）②落合（旭志峯）③大田（旭農）▽ハンマー投げ ①沖沢さくら（旭志峯）②関口（旭東）▽やり投げ ①対馬聡美（上川高）②大丸（上川高）③金子（羽幌高）