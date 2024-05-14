▽１回戦 東光１３―０愛別、美瑛１３―１大有、末広北・近一合同６―４旭稜、忠和２１―０西御料地、東聖１２―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、神居 不戦勝 東川大雪、永山西１０―３神楽、春光１１―１０千代田、愛宕東１７―０緑が丘、新富・永山中央１３―０春光台、当麻２６―０三小、共栄１２―３啓明、豊岡・東旭川合同１５―０永山南▽２回戦 東光１７―２末広・近文合同、美瑛１６―６末広北・近一合同、忠和８―４東聖、永山西１７―０神居、東五条９―４春光、愛宕東８―０新富・永山中央、共栄６―３当麻、豊岡・東旭川合同１２―２比布・上川大雪合同▽３回戦 東光１５―７美瑛、永山西７―０忠和、愛宕東１３―４東五条、豊岡・東旭川合同１４―６共栄