【男子】▽一般 ①石浦晃久・大西敏彦（Ｔ・Ｐジョイ・スウイング！スウイング！）②今井朝・今井陽（ＰＴＴジュニア）③日比・十河（ＨＴＡ・あーる３０）③沢田・市川（宮の森ＳＣ）▽４５歳以上 ①篠川健二・小林仁（スウイング！スウイング！）②下崎・氏家（テニス・ラボ・あーる３０）③二瓶・白戸（ワンピース・フェアイン）③福本・山原（テニス・ラボ・あーる３０）

【女子】▽一般 ①寺林詩織・坪崎来実（ゼブラ）②坂田・片山（ＨＴＡジュニア）③上村・高沢（宮の森ＳＣ）③佐藤・高山（Ｎｅｘｕｓ）▽４５歳以上 ①高島徳容・西田きみ子（宮の森ＳＣ）②加藤・長橋（ＤＺＴＢＮ・Ｔ・Ｐジョイ）③酒向・石沢（エルバッハ）③菅原・細野（ゼブラ）▽５０歳以上 ①伊藤由美子・青山美幸（ゼブラ・モカ）②瀧野・荒井（風のガーデン・宮の森ＳＣ）③堀・深谷（風のガーデン・ダッフィー）