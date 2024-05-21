【男子】▽準々決勝 菅野・羽田（広陵）３―０山本・工藤至（旭教大付属）、中村・工藤大（旭教大付属）３―０土田・中野（東明）、河野・岩崎（神楽）３―１飯田・日下（永山南）、松谷・松田（東光）３―０海馬・栗谷川（光陽）▽準決勝 菅野・羽田３―２中村・工藤大、河野・岩崎３―０松谷・松田▽決勝 菅野・羽田３―１河野・岩崎
【女子】▽準々決勝 筒井・須藤（北門） 棄権 服部胡・岸本（広陵）、相澤・戸田（東光）３―１樋口・石神（永山南）、高松・目黒（広陵）３―１向野・小野（永山南）、佐久間・服部佑（広陵）３―０千葉・島田（愛宕）▽準決勝 相澤・戸田３―０筒井・須藤、高松・目黒３―０佐久間・服部佑▽決勝 高松・目黒（広陵）３―０相澤・戸田
◆ソフトテニス 第４６回ヨネックス杯中学選手権（１９日・花咲コート）
2024/05/21
【男子】▽準々決勝 菅野・羽田（広陵）３―０山本・工藤至（旭教大付属）、中村・工藤大（旭教大付属）３―０土田・中野（東明）、河野・岩崎（神楽）３―１飯田・日下（永山南）、松谷・松田（東光）３―０海馬・栗谷川（光陽）▽準決勝 菅野・羽田３―２中村・工藤大、河野・岩崎３―０松谷・松田▽決勝 菅野・羽田３―１河野・岩崎
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