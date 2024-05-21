【男子】◇シングルス▽１２歳以下 ①杉村駿（ＨＴＡ）②坂田（ＨＴＡ）▽１６歳以下 ①杉村想（ＨＴＡ）②田口（旭北）▽１８歳以下 ①今井朝陽（旭龍谷）②今井陽（旭龍谷）◇ダブルス▽１６歳以下 ①杉村想・杉村駿（ＨＴＡ）②田口・松本（旭北）▽１８歳以下 ①今井朝陽・今井陽貴（旭龍谷）②下村・乗田（士別翔雲）

【女子】◇シングルス ▽１６歳以下 ①鎌田真綾（旭藤星）②寺島（旭南）▽１８歳以下 ①斉藤好花（ポラリステニスチーム）②平沼（宮の森ＳＣ旭川）◇ダブルス▽１６歳以下 ①真鳥桜羽・林ひなた（旭永嶺）②小野・笹森（旭永嶺）▽１８歳以下 ①斉藤好花・平沼莉央（ポラリステニスチーム・宮の森ＳＣ旭川）②佐藤・武市（旭永嶺）