　▽Ａ級　まるせんゲーリック　不戦勝　ダイヤモンドプレイヤーズ、ランカー７―４スラッカーズ、旭川ホームストーリー４―４北斗星、旭川インディアンス８―１旭川コンバット、旭川ドジャース１１―１ダイヤモンドプレイヤーズ
　▽Ｂ級　旭川トヨペット４―０スコーピオンズ、グリフォン１―０プッシーキャッツ、旭川ブルーインパルス５―１常夏ドナルドチャンプス、須田製版旭川支社５―１アレックス、旭川ヤンキース８―２ＪＲ旭川運転所、旭川ＧＴＯ７―３ジョーカー、アブレイズ８―０旭川トヨペット
　▽Ｃ級　あぶさんず９―４ザナドゥ、ソルジャー４―３旭川ＧＴＯ、ランダム１０―０モークス、ドルフィンズ１４―５まるせんゲーリックＯＢ会、スーパーマン１１―１ビートルズ、石田兼松八興建設１０―３ヨッチーズ、ヒート１３―８ジャポン、９２イヤーズ８―１ザナドゥ