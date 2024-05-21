　▽１回戦　比布町役場７―３シャネルズ、旭川ホームストーリー　不戦勝　美瑛町役場▽準決勝　比布町役場８―３旭川赤十字病院、旭川ホームストーリー１０―１ニューヤンキース▽決勝　旭川ホームストーリー３―２比布町役場