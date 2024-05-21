▽１回戦 明星８―０東陽▽２回戦 中央・東光１１―０永山、北門１１―０広陵、旭川２―１明星、東明８―１旭教大付属、緑が丘４―２春光台、光陽５―１神居・忠和、愛宕１０―７神楽、六合・啓北１１―１０永山南▽３回戦 北門５―４中央・東光、東明２―０旭川、緑が丘６―０光陽、六合・啓北１５―３愛宕▽準決勝 東明７―０北門、緑が丘２―０六合・啓北▽決勝 緑が丘１０―８東明

【個人賞】▽最優秀選手賞 新村結斗（緑が丘）▽優秀選手賞 瀧田來愛（緑が丘）、瀧川碧（東明）▽敢闘賞 眞下太一（啓北）、尾島佑騎（北門）