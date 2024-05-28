◇Ａブロック▽１回戦 ジョーカーズ（富良野）２―０遠軽東（紋別）、Ｏ・Ｋクラブ（北見）２―０千代田（旭川）、滝川みやび２―０ひまわりママ（名寄）、えぞ松（旭川）２―０網走流氷▽準決勝 Ｏ・Ｋクラブ２―１ジョーカーズ、えぞ松２―０滝川みやび▽決勝 えぞ松２―０Ｏ・Ｋクラブ

◇Ｂブロック▽１回戦 西御料（旭川）２―０和同好会（深川）▽２回戦 ペパーミント（北見）２―１西御料、小清水フレッシュ（網走）２―１忠和（旭川）、名和クラブ（名寄）２―１リアン（根室）、富良野ウイング２―０北門（旭川）▽準決勝 ペパーミント２―０小清水フレッシュ、富良野ウイング２―０名和クラブ▽決勝 ペパーミント２―０富良野ウイング

◇Ｃブロック▽１回戦 萌る（名寄）２―０コスモス（旭川）、北見イースト２―０旭川大雪▽準決勝 萌る２―０ふらの、北見イースト２―０赤平グランマー（滝川）▽決勝 萌る２―０北見イースト