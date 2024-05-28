　【女子】◇団体▽１回戦　ネクサスＢＣ３―０東陽、北門２―１明星、旭教大付属２―１忠和、愛宕３―０永山南、東明３―０東光、春光台３―０光陽、東鷹栖３―０西神楽▽２回戦　広陵３―０ネクサスＢＣ、北門２―０旭教大付属、東明２―１愛宕、東鷹栖２―１春光台▽準決勝　広陵２―１北門、東鷹栖２―０東明▽決勝　東鷹栖２―１広陵▽３位決定戦　北門２―０東明◇シングルス　①豊嶋（東鷹栖）②池沢（愛宕）③水谷（春光台）④伊藤澪（東鷹栖）◇ダブルス　①村上・佐藤（東明）②田川凛・村瀬（広陵）③日置・宮崎（ネクサスＢＣ）④川越・小笠原（ネクサスＢＣ）