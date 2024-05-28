【男子】▽Ａ級 ①石金悠星・七宮陸斗（旭教大）②松木・田渕（旭大）③江尻・山方（旭実クラブ・チーム鳥忠）③藤木・広富（チーム鳥忠）▽Ｂ級 ①山本直樹・島田康弘（Ｍ１・１クラブ）②藤井・斎藤（大成クラブ）③安田・羽馬（北電クラブ）③横道・滝本（北電クラブ）▽Ｃ級 ①杉本康之・山地政則（暁クラブ・大成クラブ）②前田・工藤（旭教大付属中）③多羽田・林（当麻クラブ・暁クラブ）▽Ｄ級 ①松田光俊・若山亮造（暁クラブ）②並木・竹沢（当麻クラブ）
【女子】▽Ａ級 ①茂田悠花・大久保千穂（旭教大）②高橋・松田（旭教大）③村上・秋田谷（旭教大）③石川・牧野（旭明成高）▽Ｂ級 ①宮岸真弓・津田妙子（のんびりクラブ・迷球会）②来正・三浦（旭川中）▽Ｃ級 ①佐藤真由美・河野絵里（旭川女子クラブ）②守内・若槻（東旭川クラブ）③米山・香川（東旭川クラブ）③京藤・橋本（のんびりクラブ・東旭川クラブ）▽Ｄ級 ①高橋明・岡本花音（富良野ジュニア）②追立・谷口（ＡＳＪ）③松山・小川（ＡＳＪ）
◆ソフトテニス 第３６回春季会長杯争奪選手権大会（２６日・花咲コート）
2024/05/28
【男子】▽Ａ級 ①石金悠星・七宮陸斗（旭教大）②松木・田渕（旭大）③江尻・山方（旭実クラブ・チーム鳥忠）③藤木・広富（チーム鳥忠）▽Ｂ級 ①山本直樹・島田康弘（Ｍ１・１クラブ）②藤井・斎藤（大成クラブ）③安田・羽馬（北電クラブ）③横道・滝本（北電クラブ）▽Ｃ級 ①杉本康之・山地政則（暁クラブ・大成クラブ）②前田・工藤（旭教大付属中）③多羽田・林（当麻クラブ・暁クラブ）▽Ｄ級 ①松田光俊・若山亮造（暁クラブ）②並木・竹沢（当麻クラブ）
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