【男子】▽準々決勝 旭教大付属２―１愛宕、広陵２―０神居、光陽２―０東明、神楽２―１東陽▽準決勝 旭教大付属２―１広陵、神楽２―０光陽▽決勝 旭教大付属２―１神楽
【女子】▽準々決勝 広陵２―０啓北、旭川２―０光陽、神楽２―０東陽、明星２―０緑が丘▽準決勝 広陵２―０旭川、神楽２―１明星▽決勝 神楽２―１広陵
◆ソフトテニス 第５２回旭川加盟中学対抗戦大会（２５日・花咲コート）
2024/05/28
【男子】▽準々決勝 旭教大付属２―１愛宕、広陵２―０神居、光陽２―０東明、神楽２―１東陽▽準決勝 旭教大付属２―１広陵、神楽２―０光陽▽決勝 旭教大付属２―１神楽
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