　【男子】▽準々決勝　旭教大付属２―１愛宕、広陵２―０神居、光陽２―０東明、神楽２―１東陽▽準決勝　旭教大付属２―１広陵、神楽２―０光陽▽決勝　旭教大付属２―１神楽
　【女子】▽準々決勝　広陵２―０啓北、旭川２―０光陽、神楽２―０東陽、明星２―０緑が丘▽準決勝　広陵２―０旭川、神楽２―１明星▽決勝　神楽２―１広陵