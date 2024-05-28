【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大辻凌正（龍谷ＡＣ）②辻（羽幌ジュニアＲＣ）③角井（枝幸陸上クラブ）▽８００㍍ ①広田義紀（龍谷ＡＣ）②藤田（龍谷ＡＣ）③宮本（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①吉原陸人（龍谷ＡＣ）②長浜（龍谷ＡＣ）③田村（枝幸陸上クラブ）▽８０㍍障害 ①辻雷斗（羽幌ジュニアＲＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団②赤平陸上クラブ▽走り幅跳び ①刈谷碧志（赤平陸上クラブ）②伊藤（なよろＪＡＣ）③中西（赤平陸上クラブ）▽ジャベリックボール投げ ①藤村涼央（深川陸上クラブ）②尾崎（深川陸上クラブ）③中村（赤平陸上クラブ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①辰巳航誠（枝幸陸上クラブ）②中村（旭川ＡＣ）③桜田（上富良野）▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②木村（士別朝日）③寺山（旭川ＡＣ）

◇高校・一般▽１００㍍ ①森山塁生（旭北）②知野（旭商）③高口（アサヒズ・フェザー・アスリート・パフォーマンス）▽２００㍍ ①森山塁生（旭北）②竹田（旭龍谷）③浅倉（旭龍谷）▽４００㍍ ①太田真輝（旭大高クラブ）②中村（白樺学園）③森（旭北）▽８００㍍ ①六郎田朔也（士別翔雲）②中村（白樺学園）③吉田（旭北）▽１５００㍍ ①吉田礼（旭北）②江口（神居東中）③佐藤（旭志峯）▽１１０㍍障害 ①阪本尚太郎（旭南）②古川（士別翔雲）③田畑（富良野高）▽４００㍍リレー ①緑が丘中Ａ②永山中③旭川ＡＣ―Ｂ▽走り高跳び ①八谷健太郎（道体アスリート）②渡辺（旭東）③田中（旭高専）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②吉村（広陵中）③梅谷（旭龍谷）▽走り幅跳び ①鈴木遥翔（旭志峯）②合田（旭東）③日比生（旭北）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①宮田耀（旭高専）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①久保里亜那（旭川ＡＣ）②須田（赤平陸上クラブ）③山本（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①安田小夏（深川陸上クラブ）②山本（旭川ＡＣ）③菱（龍谷ＡＣ）▽８０㍍障害 ①中村和花（深川陸上クラブ）②宮崎（赤平陸上クラブ）③杉野（なよろＪＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団②赤平陸上クラブ▽走り高跳び ①杉野こはる（なよろＪＡＣ）▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②須田（赤平陸上クラブ）③武部（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①久保里亜那（旭川ＡＣ）②牧野（なよろＪＡＣ）③宮崎（赤平陸上クラブ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①三好叶夢（永山）②山岸（深川陸上クラブ）③刈谷（赤平）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②耳浦（士別）③鳥井（東鷹栖）

◇高校・一般▽１００㍍ ①猪股結菜（旭志峯）②佐藤（美幌ＲＣ）③山崎（龍谷ＡＣ）▽２００㍍ ①猪股結菜（旭志峯）②牧野（旭川ＡＣ）③佐藤（美幌ＲＣ）▽４００㍍ ①鈴木心琴（旭龍谷）②河合（旭龍谷）③戸田（富良野緑峰）▽８００㍍ ①高橋笑歌（旭龍谷）②朝倉（旭龍谷）③篠田（旭龍谷）▽１５００㍍ ①金子心乃（旭龍谷）②高橋（旭龍谷）③篠田（旭龍谷）▽１００㍍障害 ①佐藤由芽（旭東）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭川ＡＣ③緑が丘中Ａ▽走り高跳び ①渡辺菜瑚（旭志峯）②笹田（美幌ＲＣ）③佐藤（士別朝日中）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）３㍍６０＝道北新、道北高校新②原田（旭東）③森下（広陵中）▽走り幅跳び ①圓山莉菜（立命館慶祥）②塚越（旭龍谷）③入山（旭龍谷）▽１００㍍ヤング障害 ①丸山彩華（旭志峯）②神田（立命館慶祥）③峯岸（立命館慶祥）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団