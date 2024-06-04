　◇１部▽第１節　旭川市役所ＦＣ４―２Ｂ・Ｎ・Ｆ・Ｃアサヒカワ、Ｓ・Ｓ・Ｃ７―０旭川信用金庫ＡＳＫ・ＦＣ、コネクトＦＣ３―２昭和ランバーズ
　◇２部▽第１節　アミスタ５―０旭川オールドボーイズ１９９５、ツインリーブス６―２フォルツァ・メッツォ