【男子】▽１００㍍３年 ①谷湊介（龍谷ＡＣ）②近藤（神居東陸上少年団）③荒井（なよろＪＡＣ）▽同４年 ①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③藤原（神居東陸上少年団）▽同５年 ①大月惺（龍谷ＡＣ）②久保（旭川ＡＣ）③白取（龍谷ＡＣ）▽同６年 ①松島優人（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③辻（羽幌ジュニアＲＣ）▽８００㍍３年 ①佐々木悠成（留萌ＡＣ）②谷（龍谷ＡＣ）③茶谷（かみふらのＸＣ少年団）▽同４年 ①藤原虹哉（神居東陸上少年団）②井上（愛宕ＡＣ）③小野寺（枝幸陸上クラブ）▽１５００㍍５年 ①長浜陸（龍谷ＡＣ）②松下（かみふらのＸＣ少年団）③間宮（東光スポーツ少年団）▽同６年 ①吉原陸人（龍谷ＡＣ）②塚越（神居東陸上少年団）③山川（かみふらのＸＣ少年団）▽４００㍍リレー５年 ①愛宕ＡＣ▽同６年 ①神居東陸上少年団②龍谷ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り幅跳び４年 ①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③久保田（なよろＪＡＣ）▽同５年 ①渡部琥太朗（神居東陸上少年団）②千葉（愛宕ＡＣ）③久保田（愛宕ＡＣ）

▽同６年 ①遠藤優駕（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③島田（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ６年 ①藤原咲哉（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ３年 ①荒井耀介（なよろＪＡＣ）②須藤（神居東陸上少年団）▽同４年 ①的場大和（龍谷ＡＣ）②井上（なよろＪＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽同５年 ①大月惺（龍谷ＡＣ）②久保（旭川ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）▽同６年 ①高木一輝（羽幌ジュニアＲＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③野村（神居東陸上少年団）▽６年コンバインドＢ ①中山蒼空（なよろＪＡＣ）②青木（神居東陸上少年団）

【女子】▽１００㍍３年 ①田村愛海（枝幸陸上クラブ）１５秒７３＝大会新②久守（東光スポーツ少年団）③田渕（なよろＪＡＣ）▽同４年 ①村田咲季（朝日）②岡田（枝幸陸上クラブ）③山西（永山西）▽同５年 ①荒木和音（旭川ＡＣ）②畔木心（旭川ＡＣ）③畔木詩（旭川ＡＣ）▽同６年 ①久保里亜那（旭川ＡＣ）②山本（旭川ＡＣ）③沢（神居東陸上少年団）▽８００㍍３年 ①田村愛海（枝幸陸上クラブ）②久守（東光スポーツ少年団）▽同４年 ①岡田心恵（枝幸陸上クラブ）②岡田望（枝幸陸上クラブ）③井上（旭川ＡＣ）▽同５年 ①山田寧々（龍谷ＡＣ）②中田（旭川ＡＣ）③橋場（留萌ＡＣ）▽同６年 ①莅戸優羽（神居東陸上少年団）②菱（龍谷ＡＣ）③山本（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー５年 ①旭川ＡＣ▽同６年 ①神居東陸上少年団②愛宕ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り高跳び６年 ①杉野こはる（なよろＪＡＣ）②山西（永山西）▽走り幅跳び４年 ①山西美那（永山西）②大西（羽幌ジュニアＲＣ）③村田（朝日）▽同５年 ①荒木和音（旭川ＡＣ）②山下（愛宕ＡＣ）▽同６年 ①山西結衣（永山西）②赤坂（愛宕ＡＣ）③須藤（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ６年 ①高橋空愛（愛宕ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ４年 ①高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）②岡田（愛宕ＡＣ）▽同５年 ①田中つばき（神居東陸上少年団）②増岡（神居東陸上少年団）▽同６年 ①久保里亜那（旭川ＡＣ）②莅戸（神居東陸上少年団）③小室（神居東陸上少年団）

【男女混合】▽６年４００㍍リレー ①神居東陸上少年団