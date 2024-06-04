　【男子】▽１００㍍３年　①谷湊介（龍谷ＡＣ）②近藤（神居東陸上少年団）③荒井（なよろＪＡＣ）▽同４年　①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③藤原（神居東陸上少年団）▽同５年　①大月惺（龍谷ＡＣ）②久保（旭川ＡＣ）③白取（龍谷ＡＣ）▽同６年　①松島優人（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③辻（羽幌ジュニアＲＣ）▽８００㍍３年　①佐々木悠成（留萌ＡＣ）②谷（龍谷ＡＣ）③茶谷（かみふらのＸＣ少年団）▽同４年　①藤原虹哉（神居東陸上少年団）②井上（愛宕ＡＣ）③小野寺（枝幸陸上クラブ）▽１５００㍍５年　①長浜陸（龍谷ＡＣ）②松下（かみふらのＸＣ少年団）③間宮（東光スポーツ少年団）▽同６年　①吉原陸人（龍谷ＡＣ）②塚越（神居東陸上少年団）③山川（かみふらのＸＣ少年団）▽４００㍍リレー５年　①愛宕ＡＣ▽同６年　①神居東陸上少年団②龍谷ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り幅跳び４年　①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③久保田（なよろＪＡＣ）▽同５年　①渡部琥太朗（神居東陸上少年団）②千葉（愛宕ＡＣ）③久保田（愛宕ＡＣ）
▽同６年　①遠藤優駕（神居東陸上少年団）②大辻（龍谷ＡＣ）③島田（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ６年　①藤原咲哉（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ３年　①荒井耀介（なよろＪＡＣ）②須藤（神居東陸上少年団）▽同４年　①的場大和（龍谷ＡＣ）②井上（なよろＪＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽同５年　①大月惺（龍谷ＡＣ）②久保（旭川ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）▽同６年　①高木一輝（羽幌ジュニアＲＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③野村（神居東陸上少年団）▽６年コンバインドＢ　①中山蒼空（なよろＪＡＣ）②青木（神居東陸上少年団）
　【女子】▽１００㍍３年　①田村愛海（枝幸陸上クラブ）１５秒７３＝大会新②久守（東光スポーツ少年団）③田渕（なよろＪＡＣ）▽同４年　①村田咲季（朝日）②岡田（枝幸陸上クラブ）③山西（永山西）▽同５年　①荒木和音（旭川ＡＣ）②畔木心（旭川ＡＣ）③畔木詩（旭川ＡＣ）▽同６年　①久保里亜那（旭川ＡＣ）②山本（旭川ＡＣ）③沢（神居東陸上少年団）▽８００㍍３年　①田村愛海（枝幸陸上クラブ）②久守（東光スポーツ少年団）▽同４年　①岡田心恵（枝幸陸上クラブ）②岡田望（枝幸陸上クラブ）③井上（旭川ＡＣ）▽同５年　①山田寧々（龍谷ＡＣ）②中田（旭川ＡＣ）③橋場（留萌ＡＣ）▽同６年　①莅戸優羽（神居東陸上少年団）②菱（龍谷ＡＣ）③山本（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー５年　①旭川ＡＣ▽同６年　①神居東陸上少年団②愛宕ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り高跳び６年　①杉野こはる（なよろＪＡＣ）②山西（永山西）▽走り幅跳び４年　①山西美那（永山西）②大西（羽幌ジュニアＲＣ）③村田（朝日）▽同５年　①荒木和音（旭川ＡＣ）②山下（愛宕ＡＣ）▽同６年　①山西結衣（永山西）②赤坂（愛宕ＡＣ）③須藤（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ６年　①高橋空愛（愛宕ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ４年　①高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）②岡田（愛宕ＡＣ）▽同５年　①田中つばき（神居東陸上少年団）②増岡（神居東陸上少年団）▽同６年　①久保里亜那（旭川ＡＣ）②莅戸（神居東陸上少年団）③小室（神居東陸上少年団）
　【男女混合】▽６年４００㍍リレー　①神居東陸上少年団