【男子】▽１回戦 陵雲２０―０鷹栖、上富良野３５―２４神居東、美瑛３５―２６永山南、富良野８０―１９忠和、緑が丘６０―４０愛宕、愛宕東３９―３２永山、旭川第三２７―２６近文、西御料地１１３―12当麻▽２回戦 陵雲３５―２７上富良野、富良野５９―３０美瑛、緑が丘４６―３９愛宕東、西御料地５４―３７旭川第三

【女子】▽１回戦 愛宕東２７―２０緑が丘、永山２０―０鷹栖、当麻５２―２３旭川ドルフィン、西御料地４５―４富良野、東川３８―３７中富良野▽２回戦 上富良野６３―４愛宕東、美瑛４８―１４愛宕、東神楽３８―２９永山、千代田５０―２３当麻、神居東６９―１３西御料地、向陵６２―２５東栄、陵雲６３―１１近文、忠和５５―２６東川▽３回戦 上富良野５０―２４美瑛、東神楽３２―２４千代田、神居東２５―２１向陵、忠和４７―４１陵雲