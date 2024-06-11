…形…

【男女混合】◇幼児 ①加藤大貴（誠和神）②北條（明仁館）③堀口（誠和神）④古村（涛豊館）

【男子】◇小学生▽１年 ①伊東佑（明仁館）②三木（常明館）③土田（未来塾）▽２年 ①村上大翔（魁星舘）②上田湊（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）④藤田（涛豊館）▽３年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）中村（魁星舘）③太田（誠和神）④菊池（誠和神）▽４年 ①菊川陽向（常明館）②西澤（常明館）③上田（魁星舘）④石川（魁星舘）▽５年 ①吹田晴（未来塾）②大迫（涛豊館）③川音（誠和神）▽６年 ①安斉悠真（魁星舘）②横澤（松涛館）③熊谷（明仁館）④国岡（明仁館）◇中学生 ①北川流輝（常明館）②横澤（松涛館）③斉藤（誠和神）④本保（ワールド）◇高校 ①村田悠翔（玄制流）②河合（涛豊館）③児嶋（涛豊館）④成田（誠和会）

【女子】◇小学生▽１年 ①佐藤根彩葵（魁星舘）那須（誠和神）③中條（明仁館）

▽２年 ①菊川真心（常明館）②加賀谷（魁星舘）③西田（ワールド）▽３年 ①田村晶（沖剛柔）②那須（誠和神）③山本（和道流）

▽４年 ①平野翼宿（ワールド）②上野（誠心館）③亀山（誠和会）

▽５年 ①三上桃愛（涛豊館）②塚本（魁星舘）③佐藤根（魁星舘）▽６年 ①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③伊藤（未来塾）◇中学生 ①鍋島かなえ（未来塾）②佐藤（常明館）③荻原（玄制流）④鈴木（涛豊館）◇高校・大学・一般 ①神谷翠（涛豊館）②中嶋（未来塾）③高瀬（常明館）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①加藤大貴（誠和神）②加納（誠和神）③北條（明仁館）④堀口（誠和神）

【男子】◇小学生▽１年 ①加藤寛也（誠和神）②松本（誠和神）③石田（誠和神）④平尾（涛豊館）▽２年 ①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③藤田（涛豊館）④村上（魁星舘）▽３年 ①太田葵士（誠和神）②堀口（誠和神）③島津（武徳会）④菊池（誠和神）▽４年 ①中村翔謙（魁星舘）②上田（魁星舘）③下神田（誠和会）④三木（常明館）▽５年 ①川音景都（誠和神）②高城（魁星舘）③阿部（涛豊館）④大迫（涛豊館）▽６年 ①横沢弦（松涛館）②栗城（常明館）③浅井（武徳会）④安斉（魁星舘）◇中学生 ①三上栞叶（涛豊館）②本保（ワールド）③斉藤（誠和神）④平野（ワールド）◇高校生 ①秋好遥輝（誠和神）②荻原（玄制流）③小森（明仁館）④成田（誠和会）

【女子】◇小学生▽１年 ①那須ふうか（誠和会）②佐藤根（魁星舘）③亀山（誠和神）④山田（誠和神）▽２年 ①西田保乃莉（ワールド）②加賀谷（魁星舘）③伊藤（涛豊館）▽３年 ①那須ほのか（誠和神）②田村（沖剛柔）③平尾（涛豊館）④山本（和道流）▽４年 ①平野翼宿（ワールド）②亀山（誠和会）③児玉（誠心館）④鎌倉（ワールド）▽５・６年 ①塚本彩莉（魁星舘）②中山（涛豊館）③福岡（ワールド）④佐藤根（魁星舘）◇中学生 ①荻原ゆあ（玄制流）②鈴木（涛豊館）③田村（沖剛柔）④荻原じ（玄制流）◇高校・大学・一般 ①神谷翠（涛豊館）②渋谷（涛豊館）③塚本（魁星舘）④中嶋（未来塾）