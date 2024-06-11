【男子】▽Ａ級 ①荒川祐次・高橋和輝（ＪＲ・ＡＫＣ）②菅原・加藤（旭実クラブ）③榎本・川口（チーム鳥忠・旭川市役所）③藤井・祓川（大成クラブ・旭実クラブ）▽Ｂ級 ①島田康弘・堀淳一（Ｍ１・１クラブ）②青山・橋本（北電クラブ）③横道・滝本（北電クラブ）③杉本・山地（暁クラブ）▽Ｃ級 ①並木孝一・竹沢賢二（当麻クラブ）②藤原・錦川（暁クラブ）

【女子】▽Ａ級 ①茂田悠花・大久保千穂（旭教大）②藤田・藤原（ＣＲＡＲＩＳ）③福本・川村（旭明成高）③松谷・三浦（アップルズ・ウィズ旭川）▽Ｂ級 ①宮岸真弓・津田妙子（のんびりクラブ・迷球会）②藤井・北山（旭川女子クラブ）③小泉・坂部（旭川女子クラブ・迷球会）③山・松山（明星中）▽Ｃ級 ①佐藤真由美・河野絵里（旭川女子クラブ）②京藤・河野（のんびりクラブ）