【男子】①藤原悠綺・佐々木准一（名寄）②天崎・勝俣（岩見沢光陵）③上島・福原（名寄）③中村・工藤大（旭教大付属）

【女子】①伊藤楓・吉田さくら（美唄）②橘内・西木戸（比布）③清野・佐藤（当麻）③伊藤・佐藤（千歳勇舞）