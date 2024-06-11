▽Ａ級 旭川インディアンス７―０ＪＡたいせつ、旭川ドジャース７―５旭川ホームストーリー、旭川インディアンス３―１スラッカーズ、旭川コンバット１０―２ランカー

▽Ｂ級 旭川レインディアーズ９―８ＪＲ旭川運転所、旭川ブルーインパルス１２―２ソルジャー、須田製版旭川支社７―０スコーピオンズ、プッシーキャッツ９―０ＪＲ運転所、グリフォン８―０旭川ヤンキース

▽Ｃ級 ビートルズ 不戦勝 ザナドゥ、ゴールデンボールズ２４―１ジャポン、９２イヤーズ９―０コンバットクラブ、コンバットクラブ 不戦勝 ビートルズ、ドルフィンズ９―４ジャポン、ヨッチーズ２―０モークス、ヨッチーズ５―５金田自動車