▽２回戦 愛宕東１１―１緑が丘、豊岡・東旭川合同８―０愛別、東光８―１神楽、当麻８―２千代田、美瑛１１―１０新富・永山中央合同、啓明１１―３共栄、東聖１６―４末広北・近一合同、忠和１１―８陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同▽３回戦 愛宕東７―３豊岡・東旭川合同、東光２１―３当麻、美瑛６―２啓明、東聖９―３忠和▽準決勝 美瑛６―３東聖