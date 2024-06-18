【男子】◇決勝リーグ 陵雲４４―２１富良野、陵雲４０―３３緑が丘、西御料地４５―３０陵雲、緑が丘６９―５２富良野、富良野４４―４４西御料地、緑が丘３６―３５西御料地▽順位 ①陵雲２勝１敗②緑が丘２勝１敗③西御料地１勝１分１敗④富良野１分２敗（１、２位は直接対決による）▽５位決定戦 旭川第三３７―２９上富良野▽優秀選手賞 岡本新太（陵雲）
【女子】◇決勝リーグ 上富良野４０―２８東神楽、上富良野３１―２４神居東、上富良野３６―２７忠和、東神楽２３―１２神居東、忠和３６―３１東神楽、神居東４８―３５忠和▽順位 ①上富良野３勝②神居東１勝２敗③東神楽１勝２敗④忠和１勝２敗（２位～４位は総得失点率による）▽５位決定戦 千代田３６―２７陵雲▽優秀選手賞 渡辺季依（上富良野）
◆ミニバスケットボール 第４３回当麻大会兼第３回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（１５、１６日・美瑛スポーツセンター）
2024/06/18
【男子】◇決勝リーグ 陵雲４４―２１富良野、陵雲４０―３３緑が丘、西御料地４５―３０陵雲、緑が丘６９―５２富良野、富良野４４―４４西御料地、緑が丘３６―３５西御料地▽順位 ①陵雲２勝１敗②緑が丘２勝１敗③西御料地１勝１分１敗④富良野１分２敗（１、２位は直接対決による）▽５位決定戦 旭川第三３７―２９上富良野▽優秀選手賞 岡本新太（陵雲）
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