　【男子】▽Ａ級　①福本幸夫・榊原敬三②寺林・村岡▽Ｂ級　①城宏和・三浦拓也②笹原・笠原▽Ｃ級　①上杉義明・金塚裕希②佐藤慎・佐藤友
　【女子】▽Ａ級　①阿部麻里愛・森春代②伊藤・松山▽Ｂ級　①瀧野文代・藤原久美②都丸・工藤▽Ｃ級　①浅川里美・木原京子②浜口・森川