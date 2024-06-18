　▽Ｂ級　①吉川しのぶ・松浦千鶴（アルバトロス・ホワイトウィング）②返町・岩瀬（ホワイトウィング）③境・増田（アルバトロス・エルバッハ）▽Ｃ級　①京極宏子・宗本結花（個人）②工藤・都丸（ふれんず）③山内・飯沢（ふれんず）▽Ｄ級　①立花広恵・達野ゆきの（ホワイトウィング・ジャパン）②竹浪・三輪（エルバッハ・ふれんず）③阿部・池生（初講）