【男子】◇シングルス▽４５歳以上 ①新井崇（シーカーズテニスチーム）②田中（ＴＰジョイ）▽５０歳以上 ①風間直人（恵庭テニス協会）②脇（北見テニス協会）▽５５歳以上 ①矢口達也（ウィング帯広）②山里（アルマトーレテニス▽６０歳以上 ①工藤秀則（Ｈ・Ｐテニスクラブ）②太田（Ｇ・Ｔ・Ｏ）▽６５歳以上 ①篠川健二（旭川テニス協会）②石川（朝里クラッセホテルＴＳ）▽７０歳以上 ①石川良夫（白樺ローンＴＣ）②原田（山の手テニスクラブ）▽７５歳以上 ①福本幸夫（旭川テニス協会）②波多野（ライジングテニスクラブ）◇ダブルス▽５０歳以上 ①木村比呂樹・高橋邦彦（アイボリー・室蘭テニス協会）②風間・依藤（恵庭テニス協会）▽６５歳以上 ①岩崎弘・武田修（千歳テニス協会）②土田・戸田（札幌テニス協会・朝里クラッセホテルＴＳ）▽７０歳以上 ①石川良夫・原田修至（白樺ローンＴＣ・山の手テニスクラブ）②福本・波多野（旭川テニス協会・ライジングテニスクラブ）

【女子】◇シングルス▽５０歳以上 ①高島徳容（旭川テニス協会）②黒沢（チーム３３）▽５５歳以上 ①丹羽尚美（ライジング）②森（エルバッハＴＣ）▽６０歳以上 ①森川美幸（テニスパークジョイ）②瀧野（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①池田とし子（旭川テニス協会）②吉田（旭川テニスパークジョイ）◇ダブルス▽４５歳以上 ①佐々木裕子・玉田かおり（帯広テニス協会・チーム３３）②徳本・三田村（江別テニス協会・クイーンスポーツ）▽５０歳以上 ①遠藤ゆかり・高島徳容（ライジング・旭川テニス協会）②工藤・中垣（チーム３３・アンビシャスコート）▽５５歳以上 ①岡本志保子・坂部由佳（ライジングテニスクラブ）②小松田・増田（旭川テニス協会）▽６０歳以上 ①青山美幸・伊藤由美子（旭川テニスパークジョイ・旭川テニス協会）②高倉・菅原（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①酒井まゆみ・浅井睦（旭川テニスパークジョイ・小樽テニス協会）②吉田・臼木（旭川テニスパークジョイ・旭川テニス協会）▽７０歳以上 ①和田朝子・小関絹子（旭川テニス協会・宮の森スポーツ倶楽部）②高木・山崎（ライジング）