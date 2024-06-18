【男子】▽一般 ①藤井佑斗・岡宇知勇（大成クラブ・ＣＲＡＮＥＳ）②藤木・浪内（鳥忠・旭川市役所）③越戸・佐竹（白石クラブ・大成クラブ）③榎本・広富（鳥忠）▽成年 ①八巻和也・中居光輔（旭川・芦別）②室田・丹羽（北見）③常盤・西館（滝川・旭川）③遠藤・藤井（札幌・旭川）▽シニアⅠ部 ①大森政谷・羽馬知弘（紋別・旭川）②吉田・今井（北見・旭川）③佐藤・木戸場（赤平・札幌）③茂泉・土井（北見・札幌）▽同Ⅳ部 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌）②佐々木・河本（北見・札幌）③寺西・加藤（旭川・和寒）

【女子】▽一般 ①伊東礼佳・千田初美（北見・旭川）②松谷・三浦（旭川）▽成年 ①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②佐藤・佐伯（札幌）③藤井・太田（旭川・音更）▽シニアⅡ部 ①椎名直美・中山朋絵（音更・旭川）②藤井・北山（旭川）▽同Ⅲ部 ①小泉まり子・藤田文子（旭川・札幌）②花井・坂部（札幌・旭川）▽同Ⅳ部 ①名和智子・柳谷要子（旭川・帯広）②天羽・金森（旭川）③河島・相沢（旭川）