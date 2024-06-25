▽１回戦 神居東・忠和１―０六合、広陵９―０美瑛、富良野西・富良野東４―０春光台、ＳＳＳＣ１―１（ＰＫ３―２）名寄ＳＣ、神楽２―１東明、永山・永山南４―１愛宕・東光・東陽▽２回戦 神居東・忠和４―０東川、広陵８―０中央、東神楽２―０中富良野、緑が丘２―０富良野西・富良野東、北門１―０ＳＳＳＣ、明星０―０（ＰＫ３―２）北星、神楽３―０旭教大付属、上富良野１―０永山・永山南▽３回戦 広陵２―０神居東・忠和、緑が丘１―０東神楽、北門３―１明星、上富良野４―０神楽
■上川管内代表決定戦 サッカー（２１～２３日・東光公園球技場）
2024/06/25
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- ■上川管内代表決定戦 サッカー（２１～２３日・東光公園球技場）