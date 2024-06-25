　【男子】▽１回戦　永山２―０北門
　【女子】◇予選グループ戦　愛宕２―０北星、神居２―０北星、神居東２―０北門、六合２―０北門、永山２―０神楽、神楽２―０春光台、永山２―０春光台、緑が丘２―０東明、緑が丘２―０忠和、東明２―１忠和、永山南２―０明星、旭教大付属２―０明星、旭川２―０広陵、広陵２―０Ｖ・ＳＴＡＲ、旭川２―０Ｖ・ＳＴＡＲ◇決勝トーナメント▽１回戦　六合２―１広陵、神楽２―０東明、旭教大付属２―０愛宕、神居２―０神居東▽２回戦　永山南２―０六合、緑が丘２―１神楽、旭川２―０旭教大付属、永山２―０神居