　▽Ⅰブロック　グリンベアボーイズ５―１アストロ▽Ⅱブロック　ビータ５―０永山南▽Ⅲブロック　留萌０―０（ＰＫ３―２）陵雲▽Ⅳブロック　コンサドーレ東川１０―０上富良野▽Ⅴブロック　フォルゴレ３―０東川▽Ⅵブロック　ビアンコネロＦＣ４―１トロンコ