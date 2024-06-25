　▽１回戦　シャネルズ４０　６―０クロスライン、ニューヤンキース１２―６ドリームナイン旭川▽準決勝　シャネルズ４０　５―２ブリーズンカラントゥ、ニューヤンキース６―４旭川クラブ▽決勝　シャネルズ４０　４―２ニューヤンキース